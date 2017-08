Honderden wandelaars beklimmen de Mont Ventoux voor het Groot verzet tegen kanker

MEPPEL - Onder de naam Groot verzet tegen kanker wordt vandaag de berg Mont Ventoux in Frankrijk beklommen. Het is de elfde keer dat stichting Mont Ventoux uit Meppel de beklimming organiseert.

Vandaag gaan 200 wandelaars de berg op, morgen 300 fietsers. "De deelnemers komen uit het hele land en voor het eerst lopen en fietsen er ook 40 Franse deelnemers mee", vertelt voorzitter Henk ten Hulscher.De wandelaars en fietsers hebben een tocht van ruim 26 kilometer bergop voor de boeg. "Het weer is vandaag een onzekere factor, want er hangt onweer en regen in de lucht", aldus Ten Hulscher. "De wandelaars worden begeleid door vrijwilligers, motorrijders en medisch personeel."De stichting Mont Ventoux werd in 2007 opgericht door René Gaastra. Die overleed vorig jaar op 42-jarige leeftijd . "De geest van René zie je overal terug", zegt Ten Hulscher. "Het gaat dan om vriendschap, vrienden die tegen je zeggen: je bent ziek, maar we gaan samen met jou de berg op. Vriendschap rond iemand die kanker heeft, dat vind je hier overal."Er is inmiddels meer dan een half miljoen euro ingezameld.