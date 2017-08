De zomer van 2017 verloopt warm en nat

De zomer van 2017 verliep warm en nat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De zomer is dit jaar vrij warm en nogal nat verlopen, ondanks een bijzonder droge start in juni. In Eelde viel 318 millimeter regen.





Juni

Juni begon droog en kende een paar zomerse dagen met temperaturen boven de 25 °C en een tropische dag boven de 30 °C. Er ontstond een neerslagtekort van 200 millimeter en veel boeren



Juli

Juli begon droog en warm, maar vanaf 10 juli zorgden zware buien voor veel regen. Daarna volgde tijdelijk warmer weer met op 19 juli weer een tropische dag. Vanaf 20 juli brak een koele en natte periode aan. In Eelde werd het neerslagrecord voor de maand juli met een maandtotaal van 181 millimeter verbroken. Normaal valt er 90 millimeter. De gemiddelde temperatuur lag in juli met 17 °C precies op het langjarige gemiddelde.



Augustus

Het koele en nattere weer hield aan in augustus. Bijna elke dag vielen er een paar buien en de temperatuur kwam overdag vaak uit rond de 20-21 °C. De zon was er wel regelmatig bij. Al met al een normale maand volgens het weerkundige boekje. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag past de zomer precies bij de klimaatverandering die gaande is.Juni begon droog en kende een paar zomerse dagen met temperaturen boven de 25 °C en een tropische dag boven de 30 °C. Er ontstond een neerslagtekort van 200 millimeter en veel boeren beregenden hun land. Eind juni werd het koeler en vielen er dagelijks flinke buien.Juli begon droog en warm, maar vanaf 10 juli zorgden zware buien voor veel regen. Daarna volgde tijdelijk warmer weer met op 19 juli weer een tropische dag. Vanaf 20 juli brak een koele en natte periode aan. In Eelde werd het neerslagrecord voor de maand juli met een maandtotaal van 181 millimeter verbroken. Normaal valt er 90 millimeter. De gemiddelde temperatuur lag in juli met 17 °C precies op het langjarige gemiddelde.Het koele en nattere weer hield aan in augustus. Bijna elke dag vielen er een paar buien en de temperatuur kwam overdag vaak uit rond de 20-21 °C. De zon was er wel regelmatig bij. Al met al een normale maand volgens het weerkundige boekje.