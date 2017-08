Stelling: Loslopende katten moeten verboden worden

TILBURG - De voorman van een politieke partij in Tilburg is helemaal klaar met de overlast van katten en dan vooral met de uitwerpselen die ze achterlaten.

Hij pleit daarom voor een verbod op loslopende en poepende katten, meldt Omroep Brabant . Wie zich niet aan de regels houdt, zou een boete van 400 euro moeten krijgen.In elke Tilburgse wijk moeten toezichthouders komen die katteneigenaren, maar ook hondeneigenaren, aanspreken op hun gedrag."Eigenaren van katten moeten net als de baasjes van honden het dier bij zich gaan houden. Dus niet meer op straat laten ronddwalen met alle overlast van dien. Als ze de kat toch willen laten loslopen, moeten ze het dier maar een tuigje om doen, zodat het in de eigen tuin zijn gang kan gaan", aldus de Tilburgse politicus.