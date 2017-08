Vermiste student 'behoorlijk geschrokken' van alle commotie

ELLERTSHAAR/SCHOONLOO - De 18-jarige student uit Leiden die afgelopen nacht vermist raakte in de omgeving van Ellertshaar is behoorlijk geschrokken van alle commotie rondom zijn verdwijning. Dat heeft hij tegen de politie gezegd.

"Agenten zijn het gesprek met de student aangegaan. Hij was geschrokken van de commotie die zijn vermissing had veroorzaakt", meldt de politie. "Aangezien er geen enkele sprake is van opzet, heeft dit verder geen consequenties." De student verkeert in de goede gezondheid.Rond acht uur vanmorgen meldde de student zich bij een camping in Schoonloo . Volgens de politie vertelde hij daar dat hij was verdwaald en vroeg hij de weg naar Ellertshaar.De man was vermist geraakt tijdens een nachtelijke speurtocht. Er werd een grote zoektocht op touw gezet , waarbij onder meer een helikopter, speurhonden en de Mobiele Eenheid zijn ingezet.