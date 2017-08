Opbrengst Kids Festival Borger gaat naar Ronald McDonald Huis: 'Wij willen iets terug doen'

Anniek de Groot. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

BORGER - Op het grasveld bij het Esdalcollege is aanstaande zaterdag het eerste Kids Festival Borger. Kinderen kunnen er allerlei activiteiten doen. De opbrengst van de dag gaat naar het Ronald McDonald Huis in Zwolle.

Geschreven door Steven Stegen

De dag is een initiatief van Anke Pepping en Anniek de Groot. "We willen iets terug doen voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle", vertelt De Groot.



Te vroeg geboren

Zij en haar partner Ilse kregen een half jaar geleden een dochter, maar het meisje Sam kwam tien weken te vroeg ter wereld en had een moeilijke start. "Ze heeft zes weken op de intensive care gelegen. In die periode konden wij als ouders voor een kleine vergoeding in het Ronald McDonald Huis in Zwolle verblijven en dat was echt heel fijn."



'Mooi dat je dicht in de buurt kunt zijn'

De Groot is erg tevreden over de opvang. "Het was geweldig, niets is de vrijwilligers daar te veel. Het gaat nu met onze dochter gelukkig erg goed en we vinden dat het aan ons is om iets te doen. Het is echt heel mooi als je kind zo aan het vechten is dat je als ouders dicht in de buurt kunt zijn."



Muntjes van een euro

Het eerste Kids Festival is zaterdag van 13.00 tot 16.00 en is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten. Ouders kunnen muntjes van een euro kopen, waarmee dan voor de activiteiten betaald wordt. "De kinderen kunnen geschminkt worden, er is een ballenbak, er kan geknutseld worden, er is een fietsparcours en er is een poppentheater. Eten en drinken is er natuurlijk ook", zo zegt De Groot.