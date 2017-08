Gewonden bij auto-ongelukken in Ruinen en Zuidwolde

In Ruinen botste een automobilist op een boom (foto: Persbureau Meter) In Zuidwolde raakte een automobiliste van de weg (foto: Persbureau Meter)

RUINEN/ZUIDWOLDE - Bij ongelukken in het zuiden van de provincie zijn vanmorgen twee automobilisten gewond geraakt.

In Ruinen botste een bestuurder op een boom langs de Meester Harm Smeengestraat. Zo'n tien kilometer verderop, in Zuidwolde, ging het mis op de Hoogeveenseweg. Een automobiliste raakte van de weg en belandde in een sloot. Ze wist daarna haar auto nog wel weer op de weg te krijgen.



Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun auto's raakten zwaar beschadigd.