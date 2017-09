Enquête: hoe gezond is jouw sportclub?

ASSEN - Een biertje drinken na een gewonnen wedstrijd, misschien met een vette hap erbij. Het is wekelijkse kost in veel sportkantines.

RTV Drenthe, de NOS en de andere regionale omroepen zijn benieuwd hoe gezond de sportclub in uw dorp of stad is. Wat wordt er gegeten en gedronken? Wordt er misschien gerookt in de kantine of langs het veld? Wij willen het graag weten.Deel jouw ervaringen in onze vragenlijst. De enquête kunt u hier invullen. De vragenlijst blijft tot en met zondag 10 september online staan. Een aantal weken later worden de resultaten bekendgemaakt.