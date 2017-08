'Mantelzorgers moeten aan de bel trekken'

ASSEN - Mantelzorgers die de zorg voor hun naaste allemaal wat te veel vinden worden, moeten aan de bel trekken.

Die oproep doet Martine te Nijenhuis van GGD Drenthe. Uit cijfers blijkt dat ruim 18 procent van de mantelzorgers in Drenthe zich zwaar belast of zelfs overbelast voelt. Dat is boven het landelijk gemiddelde."Mensen moeten een signaal afgeven van: help het wordt wat veel. En dat is vaak moeilijk voor veel mantelzorgers", aldus Te Nijenhuis.Volgens haar kunnen mensen bij hun gemeente terecht voor advies en vragen. De gemeentes hebben consulenten in dienst die mee kunnen denken met mantelzorgers. In Emmen is er bijvoorbeeld ook een vrijwillige thuishulp, die kan worden ingeschakeld."Alle Drentse gemeenten spannen zich zeer in voor mantelzorgers. Ze zijn zich echt bewust van de importantie van de mantelzorg. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze voor hulp bij de gemeente kunnen aankloppen", zegt Te Nijenhuis. De GGD helpt de gemeenten bij het ondersteunen van mantelzorgers.Waardoor Drentse mantelzorgers zich meer belast voelen dan mantelzorgers in de rest van het land, is niet bekend.