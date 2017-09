Vanaf morgen extra treinen in de spits tussen Assen en Groningen

Meer treinen tussen Assen en Groningen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vanaf morgen rijden er extra treinen in de ochtend- en avondspits tussen Assen en Groningen. De afgelopen periode zijn de sporen in Assen hiervoor geschikt gemaakt.

Voortaan rijden er in de ochtend- en avondspits zes treinen per uur tussen Assen en Groningen. Voor reizigers vanaf Haren en Groningen Europapark verdubbelt het aantal treinen in de spits van twee keer per uur naar vier keer per uur.



Daarnaast verbetert de overstap van de Sprinter op de Intercity in Assen in beide richtingen ook. De NS verwacht dat meer mensen van de trein gebruik zullen maken omdat de Ring Zuid bij Groningen wordt aangepakt.