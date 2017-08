Restaurator Drentse grondwet: Als ik nies, heb ik een probleem

ELST - Restaurator Marieke Kraan uit Elst legt de laatste hand aan de restauratie van het Landrecht van Drenthe. Het document van perkament stamt uit 1412 en is opgesteld door de bisschop van Utrecht. Het was een soort grondwet voor de Drenten.

"Het is het oudste document dat ik ooit in handen heb gehad, meer dan 600 jaar oud , heel bijzonder", vertelt Kraan. "Het is een soort onafhankelijkheidsverklaring van Drenthe. En daarom is het ook zo leuk om eraan te werken."Volgens Kraan verkeert het document in slechte staat. "In de 19e eeuw is hij opgeplakt op karton en daar heb ik hem van afgehaald. Nu wordt hij op een betere manier weer opgeplakt en dat was wel even puzzelen. Want hoe ze hem in de 19e eeuw in elkaar hebben gezet, klopt niet helemaal.""Er zat ook nog een doosje bij met losse snippertjes, waarvan ze niet wisten waar die hoorden. Een heleboel van die snippers zijn weer terug te zetten op hun goede plek en dat is waar ik nu mee bezig ben", aldus Kraan.Het is voor Kraan een enorme puzzel en echt monnikenwerk. "Het is stukje voor stukje terugzetten. Die losse snippers heb ik heel netjes verpakt en genummerd, want ik wil niet dat ze kwijtraken. Ik moet ook zorgen dat ik niet nies, want dan heb ik een echt probleem."