Deurwaarder legt beslag op spullen transportbedrijf Brinkman in Emmen

EMMEN - Een deurwaarder legt vanmiddag, onder politiebegeleiding, beslag op de spullen van IKEA-transporteur Brinkman Trans Holland in Emmen.

Volgens vakbond FNV hebben drie chauffeurs van het bedrijf nog recht op zo'n 100.000 euro aan achterstallig loon en overwerkvergoedingen.Het bedrijf probeerde de medewerkers eerder nog te ontslaan, omdat ze 'lastig' zouden zijn. Maar de rechter bepaalde dat de medewerkers niet mochten worden ontslagen en dat de medewerkers nog recht hebben op geld. Maar Brinkman heeft tot nog toe niets uitbetaald.In de afgelopen maanden is al meerdere keren beslag gelegd op de bankrekeningen van het bedrijf. Maar volgens FNV was dat zonder resultaat."We hebben er alles aan gedaan om de zaak netjes af te handelen. De rechter heeft geoordeeld en daar moet Brinkman zich aan houden. Maar Brinkman toonde zich een slecht verliezer", vertelt de gedupeerde Brinkman-chauffeur Erik Meijer."Mijn collega’s, iemand van de vakbond en ik werden bedreigd. Het bedrijf beschermde niet ons maar de bedreigers. Mijn collega’s en ik hebben de rechter daarom nu zelf verzocht onze arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Als we ons geld straks hebben, hopen we met opgeheven hoofd bij een nette onderneming aan de slag te kunnen."Brinkman vervoert voor IKEA planten van Nederland naar Scandinavië. Afgelopen december waren er in een aantal Europese landen al acties bij IKEA-winkels om aandacht te vragen voor concurrentievervalsing en uitbuiting bij de transporten van IKEA.