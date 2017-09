Allround kapper M/V

Voor een goed lopende kapsalon in het centrum van Emmen zoeken wij per direct een ervaren allround kapster/kapper/haarstylist(e) die goed past binnen het enthousiaste team.

Je gaat zowel dames, heren als kinderen wassen, knippen, verven en permanent zetten.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 24 uur per week.

Tijdelijk contract i.v.m. vervanging wegens zwangerschap. Aansluitend mogelijkheid van een vervolgcontract.



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Allround ervaring als kapper/kapster - bij voorkeur een afgeronde kappersopleiding - enthousiast - zelfstandig - prettig in de omgang.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 4297717