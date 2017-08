Gemeenten vrezen uitbreiding gasopslag Langelo: 'Er kleven te veel risico's aan'

De gasopslaglocatie bij Langelo (foto: Jörn Reuvers/RTV Drenthe)

DEN HAAG - De gemeenten Noordenveld en Leek deden vandaag een dringend beroep op de Raad van State om te voorkomen dat de NAM en minister Henk Kamp de opslag van aardgas in de gasopslag van Langelo uitbreiden.

Minister Kamp en de NAM willen tot 1 oktober nog 0,9 miljard kuub extra gas in de gasopslag pompen. Zij zien geen enkel extra risico voor de veiligheid van omwonenden, ook al stijgt de gasdruk in het veld hier en daar tot boven de toegestane grens.



'Onderzoeken afwachten'

Volgens burgemeester Klaas Smid van Noordenveld is dat volstrekt onverantwoord en bestaat er door het extra gas risico op bevingen en schade. “Er kleven te veel risico’s aan. Er is nu al veel onrust onder bevolking over de schade en de weigering van de NAM om die te compenseren. De minister en de NAM moeten wachten tot alle onderzoeken en adviezen binnen zijn. Pas dan kan een weloverwogen beslissing worden genomen", aldus Smid.



Groninger gasveld ontzien

De extra gasopslag is volgens het ministerie van Economische Zaken nodig om het Groninger gasveld te ontzien. Door meer gas in Langelo te pompen, is er tijdens koude winterdagen minder gas uit het Groninger veld nodig. Dat zou daar minder bevingen opleveren, zo redeneert minister Kamp.



De Raad van State komt volgende week donderdag met een uitspraak.