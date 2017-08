OM eist opnieuw vier jaar cel en tbs voor verkrachting in Emmen

Het hof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak (foto: ANP / Jeroen Jumelet)

EMMEN - Voor het verkrachten en mishandelen van een jonge vrouw in Emmen, heeft het Openbaar Ministerie bij het hof in Leeuwarden opnieuw vier jaar cel en tbs geëist tegen een 31-jarige man uit Emmen.

Ook eiste het OM dat hij één jaar cel, een restant van een eerdere celstraf voor het toetakelen van een prostituee in Zuidbroek, alsnog gaat uitzitten. Het slachtoffer van de verkrachting in Emmen moet volgens het OM 5.100 euro schadevergoeding krijgen.



‘Onterecht veroordeeld’

De straf is gelijk aan de eis van het OM bij de rechtbank in Assen. Die straf legde de rechtbank in juli vorig jaar ook op. De Emmenaar heeft de verkrachting altijd ontkend en ging in hoger beroep. “Ik ben ten onrechte veroordeeld”, zei hij vandaag bij het gerechtshof.



Vastgebonden en verkracht

Over de verkrachting wilde hij niks zeggen. Het slachtoffer was een destijds 18-jarige vrouw. Ze werd in de buurt van de wijk Emmerhout op de avond van 2 mei 2015 van haar fiets getrokken door een onbekende man, ze werd door hem geslagen met een stratenmakershamer, vastgebonden en verkracht in de bosjes.



Volgens de advocaat-generaal is er genoeg bewijs dat de Emmenaar de dader is. Zijn vingerafdrukken zaten op de tape waarmee het slachtoffer was vastgebonden. Ook komt haar beschrijving van zijn uiterlijk overeen met dat van de Emmenaar, stelde de advocaat-generaal.



Nog een slachtoffer

Hij vindt ook dat is bewezen dat de man 13 januari 2012 in Smalbroek een 16-jarig meisje van haar fiets heeft getrokken. Zij sloeg en trapte hard van zich af en kon vluchten. Op de stratenmakershamer die ze naar haar hoofd kreeg, zat het dna van de Emmenaar.



Jeugdtrauma

De man had tot begin 2012 een goedlopend stratenmakersbedrijf. Begin dat jaar ging hij vanwege de economische crisis failliet. Tijdens de zitting bij het gerechtshof bleek dat de man een jeugdtrauma heeft vanwege misbruik. Daarover wilde hij ook niks zeggen, alleen dat hij nu op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught wordt behandeld voor zijn jeugdtrauma.



Volgens deskundigen die hem eerder probeerden te onderzoeken, lijkt het of de man stoornissen en een agressieprobleem heeft. Omdat hij niet wilde meewerken, konden ze geen harde conclusies trekken.



De advocaat van de Emmenaar vindt dat hij moet worden vrijgesproken. Over twee weken doet de rechter uitspraak in het hoger beroep.