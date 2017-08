Landskampioen Lycurgus speelt oefenwedstrijden in Annen en Gieten

VOLLEYBAL - De mannen van landskampioen Lycurgus uit Groningen spelen op 15 en 16 september oefenwedstrijden in Gieten en Annen.

Geschreven door Karin Mulder

Op 15 september zijn de mannen te gast in sporthal De Goorns van volleybalclub Oostermoer in Gieten. Daar verzorgen zij een clinic voor de jeugd en spelen ze zelf tegen het Duitse SVG Lüneburg dat in de Bundesliga uitkomt.



Driekamp in Annen

Een dag later spelen de Groningers in de Burgemeester Lambershal in Annen een driekamp. Opnieuw is dan het Duitse SVG Lüneburg één van de tegenstanders. Ook komt eredivsionist Orion uit Doetinchem op bezoek.



Orion was de tegenstander van Lycurgus in de finale om het landskampioenschap. De Groningers wonnen voor het tweede jaar op rij de titel. Er worden drie wedstrijden in Annen gespeeld. De eerste wedstrijd begint om 14.00 uur.



Daarna vertrekt de ploeg naar Polen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen af te sluiten.