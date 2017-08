Ondanks populaire plukdag is toekomst corso Elim onzeker

Er waren veel vrijwilligers in het veld (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe) Kisten vol dahlia's zijn van het land gehaald (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe) De vraag is of het corso Elim ook na het 50 jarig jubileum nog bestaat (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

ELIM - Kisten vol dahlia´s komen er van de twee akkers van het Bloemencoso Elim. Het is plukdag en dat is altijd heel gezellig. Toch weet het bestuur niet meer hoe het verder moet nu er steeds minder vrijwilligers en wagens zijn.

Elim had vorig jaar nog acht grote wagens en een paar kleine die door kinderen volgeplakt werden met bloemen. Dit jaar zijn er nog maar zes grote wagens.



Het corsobestuur hoopte op meer jonge aanwas en ging langs op school. "We hebben van alles geprobeerd en de jeugd was enthousiast", vertelt Eppe Schonewille. "Maar dan moet je naar de ouders toe, en zij hebben er geen tijd voor. Dat is zo jammer! En dat zie je nu terug aan de deelname."



Over drie jaar bestaat het corso 50 jaar en het huidige corsobestuur wil in elk geval tot dan door gaan.