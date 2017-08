Hunebedstraat in Tynaarlo voert actie voor aanpak gevaarlijk fietspad

Protest van bewoners van de Hunebedstraat in Tynaarlo tegen het slechte fietspad voor hun deur (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Mensen rammelen van hun fiets in de Hunebedstraat, door alle verzakte en verweerde stenen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Brede gleuven tussen de stenen maken het fietspad langs de Hunebedstraat ook onveilig (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

TYNAARLO - Bewoners van de Hunebedstraat in Tynaarlo zijn het slechte fietspad voor hun deur meer dan zat. Ze willen dat de gemeente het wegdek aanpakt, en daarom voeren ze actie.

Geschreven door Margriet Benak

Er zijn volgens hen al genoeg valpartijen geweest. Ook zijn ze bang voor ernstige ongelukken, door botsingen met auto's. Want door de slechte staat van het fietspad pakken veel fietsers tegenwoordig de doorgaande asfaltweg ernaast. En daar raast het autoverkeer met hoge snelheid overheen. "De situatie is zo onveilig geworden, je kunt erop wachten dat het een keer goed misgaat", zegt een bewoner.



Hobbels, bobbels en gaten

Het fietspad langs de Hunebedstraat, dat is aangelegd met een soort betonklinker, ligt er hier en daar haveloos bij. "Hier kijk maar," wijst actievoerster Judith Krikken lopend over het fietspad, "er zitten allemaal gaten in, omdat veel stenen verzakt of deels verweerd zijn. Dan heb je nog gevaarlijke brede gleuven tussen de stenen. En door boomwortels zijn er nog meer hobbels en bobbels."



"Als je hieroverheen rijdt, rammel je van je fiets af. En mensen in een scootmobiel of rolstoel, die kunnen hier al helemaal niet overheen. Veel te zwaar, te gevaarlijk of te pijnlijk", vertelt actievoerster Judith Krikken van de bewonersvereniging.



Stenen eruit, asfalt erin

De bewoners willen dat de gemeente het fietspad eindelijk eens flink verbetert. Het liefst willen ze de stenen eruit, en asfalt ervoor terug. "Als het maar beter wordt, en veiliger. Kortom, doe iets", zegt Hendrik Jan Mulder van de bewonersvereniging.



Voor de protestactie, die morgen pas echt losgaat, zijn allerlei fietsen in verschillende soorten en maten, inclusief driewielers en plastic loopscootertjes, demonstratief in de berm geparkeerd. Een reeks grote, zwarte protestborden met daarop in het wit geschilderd een fiets, rollator, rolstoel en scootmobiel sieren de bocht, en een geel reflecterend verkeersbord waarschuwt voor 'fietsers op de rijbaan'.



Als extraatje liggen er her en der hooibalen in de berm. "Als je een valpartij hebt, vallen fietsers misschien wat zachter, zo in het hooi", grijnst Judith Krikken.



PvdA steunt actie

De bewonersvereniging hoopt dat de gemeente Tynaarlo de protestactie serieus neemt en zo snel mogelijk het fietspad aanpakt. "Nou ja hopen, ze moeten gewoon", zegt Mulder.



De PvdA in Tynaarlo steunt de bewoners in hun strijd. De partij stelde in mei al eens vragen over de slechte staat van onderhoud van het fietspad. Volgens B en W viel het allemaal best mee, en volgt er klein onderhoud voor het fietspad.



Grondige aanpak

Actievoerster Krikken vindt dat 'volstrekt onvoldoende'. "Er was hier vanmiddag een consulent van Veilig Verkeer Nederland. Die snapte niet dat dit fietspad in deze staat deel uitmaakt van het basisfietspadennet, en die had een hele andere aanpak voor ogen. Namelijk heel grondig. Of alle stenen eruit, nieuw zand erin, en opnieuw straten, of een compleet nieuw wegdek van beton of asfalt. Wij gaan daar ook voor," besluit Krikken strijdbaar.