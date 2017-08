Mannen de cel in voor straatroof in Meppel

MEPPEL - Een 24-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot dertien en een halve maand cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor het beroven van een man in Meppel. De rechtbank legde zijn handlanger, een 18-jarige Meppeler, 397 dagen jeugddetentie, waarvan 200 voorwaardelijk op.

De jongste van de twee was nog minderjarig toen het duo de straatroof in februari dit jaar pleegde.Ondanks dat de Hoogevener de beroving ontkende tijdens de rechtszaak twee weken geleden, vindt de rechtbank dat bewezen is dat de twee een man in Meppel met geweld van een slof sigaretten hebben beroofd. Ze sloegen en schopten het slachtoffer eerst in elkaar en grepen toen de sigaretten uit zijn tas.Getuigen die dat zagen, belden de politie. Die kon de mannen eerst niet vinden. Ze werden een paar dagen later aangehouden. De Hoogevener had zich thuis onder een berg wasgoed verstopt. Zijn kat verraadde hem toen de politie huiszoeking kwam doen Het geschrokken beest ging naast de stapel was zitten. Toen die ook nog begon te bewegen, viel de Hoogevener door de mand.De rechtbank bepaalde dat de man uit Hoogeveen zich moet laten behandelen voor zijn drugsverslaving. De Meppeler moet een gedragstraining volgen. Ook moeten de twee ruim 300 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.