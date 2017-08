Waarschuwing voor man die 'niet wist dat seks met een minderjarige niet mag'

EMMEN - De 24-jarige man uit Emmen die vorig jaar een seksuele relatie had met een destijds 14-jarig meisje, heeft een waarschuwing gekregen van de rechter. Als hij nog eens seks heeft met een minderjarige, moet hij vier maanden de cel in.

De twee kregen begin vorig jaar contact met elkaar via de datingapp Tinder en al snel trok het meisje bij de man in. Hij vertelde twee weken terug tijdens de rechtszaak dat hij niet wist dat seks met een meisje dat jonger is dan 16 jaar strafbaar is.Volgens zijn advocate was het meisje geestelijk veel volwassener dan haar kalenderleeftijd en de man juist minder ontwikkeld, waardoor de relatie gelijkwaardig was. Ook wilde het meisje geen aangifte doen, omdat ze zelf had ingestemd met de relatie.De rechtbank noemt het leeftijdsverschil van negen jaar aanzienlijk en vindt de man wel strafbaar, maar de eis van het Openbaar Ministerie vindt ze te hoog. Dat eiste, naast de voorwaardelijke celstraf, een werkstraf van 120 uur tegen de Emmenaar.Dat het meisje de relatie en de seks met haar toenmalige vriend zelf wilde en dat ook hun ouders achter de relatie stonden, telt zwaar mee in het oordeel van de rechtbank. Daarom kreeg de Emmenaar alleen de voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar als waarschuwing.