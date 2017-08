Met je bootje of kano naar het Blauwe As Festival

ASSEN - Als het aan de organisatie van het Blauwe As Festival ligt, liggen er bij het openingsfeest zoveel mogelijk bootjes in het water van het Havenkanaal.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september is het openingsfeest. Op vrijdagmiddag komt Koning Willem Alexander, en daarna barst het Blauwe As Festival los met onder meer muziekspektakel Symphonie in Blue. Op een drijvend ponton in het water van het Havenkanaal treden allerlei artiesten op samen met het Noord-Nederlands orkest. Op zaterdagavond is er ook muziek op het drijvende podium."En wat is er nu feestelijker, dan om daar op het water rond het ponton allerlei bootjes te hebben", zegt mede-organisator Ranco van Bergeijk. Hij roept daarom mensen op, om zoveel mogelijk met een vaartuig naar het festival te komen. "Of het nu een sloep is, een waterfiets, een kano, of echt een plezierjachtje, alles wat vaart is meer dan welkom."Wel moeten mensen zich van tevoren even aanmelden bij de festivalorganisatie . "Want op een gegeven moment ligt het water daar natuurlijk wel vol." En ook niet alle vaartuigen worden toegelaten, de maximum afmeting is 12,50 meter lang en de hoogte vanaf de waterspiegel mag anderhalve meter zijn. "Het drijvende podium ligt een paar meter hoog, maar het publiek op de tribunes moet ook alles goed kunnen zien", zegt Van Bergeijk.Voor de bootjeseigenaren is er een groot voordeel volgens hem. "Zij liggen eerste rang in het water, met mooi zicht op het drijvende podium, dus wat wil je nog meer." Ze moeten er trouwens wel iets voor over hebben, willen ze het feest meemaken vanaf het water."Als ze via het Kanaal willen varen en door de Blauwe Klap-brug willen binnenkomen, dan moeten ze dat voor donderdagavond doen. Want daarna gaat de Blauwe Klap een paar dagen niet meer open, in verband met de opening de dag erna door de Koning en het Festival. En anders moeten ze via de Drentse Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal naar het Havenkanaal varen, en daar kunnen ze door de sluis, om vervolgens bij de Havenkade af te meren."Voor hoeveel boten er ruimte is, is volgens Van Bergeijk nog moeilijk te zeggen. "We gokken op zo'n vijftig bootjes, maar dat is pas duidelijk als we weten waarmee de mensen komen, en wat de afmetingen zijn."