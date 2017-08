Lukkien over keepersroulatie FC Dordrecht, kunstgras en 'loze' wedstrijden

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien ging na de laatste training voor het uitduel tegen FC Dordrecht in op een paar 'hot' items in het betaalde voetbal: de keepersroulatie bij FC Dordrecht, de kunstgrasdiscussie en het besluit van de KNVB om de eerste twee duels van de competitie in de Jupiler League niet mee te laten tellen in de strijd om de eerste periodetitel.

Gerard de Nooijer, trainer van FC Emmens' opponent vrijdagavond FC Dordrecht, komt dit seizoen met een opmerkelijke noviteit. De trainer zet zijn doelmannen, Renze Fij en Nick Wolters, tot aan de winterstop om de twee wedstrijden in. Het roulatiesysteem, omdat de trainer geen keuze kon maken tussen de twee keepers, deed zelfs buiten de landsgrenzen de wenkbrauwen fronsen.(Dick Lukkien in gesprek met Niels Dijkhuizen)Lukkien wil zijn collega niet be- of veroordelen. "Ik zou er in ieder geval zelf niet voor kezen. Ik zou kiezen voor vastigheid. De beste afstemming in de achterhoede krijg je toch als je kiest voor dezelfde keeper. Maar aan de andere kant kan ik me ook wel iets voorstellen bij zijn redenatie. Hij vindt beide even goed. Dan is het inderdaad zonde dat er één totaal niet aan spelen toekomt. Maar Gerard heeft er in ieder geval voor zorgt dat FC Dordrecht veelvuldig in het nieuws is gekomen de laatste weken."Na VVV - Ajax, vorige week, laaide de kunstrasdiscussie extreem hoog op. 'Kunstgras is funest voor ons voetbal', was de algemene conclusie. Ook Lukkien heeft zijn voorkeur, maar is ook realistisch. "Natuurlijk speel ik het liefst op echt gras, maar zeker in de Jupiler League is dat niet zo gemakkelijk. Als FC Emmen bijvoorbeeld kiest voor gewoon gras op het hoofdveld, dan kunnen we er niet meer trainen en moeten we naar een buurtclub. Maar als je wekelijks op gewoon gras je wedstrijden speelt, wil je ook op gewoon gras trainen. En bij de buurtclub blijft het veld ook niet goed."Lukkien kan zich heel goed vinden in de woorden van Telstar-voorzitter Pieter de Waard. De Waard reageerde afgelopen week als volgt op de kunstgrasdiscussie: "Mijn verzoek aan Ajax, PSV en Feyenoord is: ga eens een besluit nemen om de mediagelden eens eerlijk te verdelen. Die 80 miljoen moeten wij gaan delen door het aantal BVO's. In dat geval hebben wij allemaal een fantastisch grasveld. Als dat dan het probleem is van de ontwikkeling van het voetbal, dan is dat de oplossing. Als de mediagelden eerlijk verdeeld gaan worden dan krijgt Telstar geen 276.000 euro per jaar, maar iets van tweeënhalf miljoen. Dan trekken wij subiet het kunstgras eruit en leggen wij er echt gras in, want als voetballiefhebber hunker je naar één ding: de geur van echt gras", aldus De Waard.Volgens Lukkien ligt de bal daarvoor compleet bij de KNVB.De Jupiler League telt dit seizoen, net als het afgelopen jaar 38 wedstrijden. Die 38 duels zijn verdeeld in vier periodes. Vier van negen wedstrijden (in totaal dus 36 wedstrijden). In tegenstelling tot het afgelopen seizoen tellen de eerste twee duels in plaats van de laatste twee duels in de competitie niet meer voor een periode. Lukkien snapt daar niet veel van. "Ik vind loze wedstrijden helemaal niets. Ik had persoonlijk de periodes verdeeld over twee keer 10 en twee keer 9 duels. Maar de KNVB heeft in haar wijsheid anders besloten en dan is dit in ieder geval beter dan hoe het vorig jaar was. Nu wordt er tot het laatst gestreden door de clubs en dat is, mijns inziens, toch een stuk eerlijker."