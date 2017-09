Leerlingen Vincent van Gogh beklimmen beruchte Tour de France-berg voor een goed doel

Leerlingen beklimmen de Col du Galibier om geld in te zamelen voor Fiets voor een Huis (foto: RTV Drenthe/Leo Wassing) Het uitzicht op de Galibier (foto: RTV Drenthe/Leo Wassing) De Galibier (foto: RTV Drenthe/Leo Wassing)

ASSEN - Een groep van zeventig leerlingen en docenten van het Vincent Van Gogh in Assen beklimmen volgende week zaterdag de beruchte Col du Galibier in Frankrijk. Dit doen ze om geld in te zamelen voor de actie Fiets en Loop voor een Huis.

Het doel van de beklimming van 'De Starre Kolos' is om geld in te zamelen voor huizen in Bangladesh. "Wij willen onze leerlingen meegeven dat je iets voor een ander zou kunnen betekenen. Om daar een mooie prestatie tegenover te zetten, ben je zelf ook meer bewust van hoe mooi en goed je het hier hebt", zegt docent Christel De Jong.



1.000 euro per huis

"Mensen in Bangladesh krijgen een microkrediet en voor 1.000 euro kun je daar een huis laten bouwen. Binnen een jaar of zes moeten ze dat terugbetalen, zodat er ook weer een ander gezin die 1.000 euro kan gebruiken voor een huis. Het is nu het vijfde jaar, dus er zijn al veel huizen gebouwd van ons geld." Volgens De Jong doen ook het Gomarus College en diverse bedrijven mee aan deze actie."



De teller staat op dit moment op 44.000 euro. "We gaan voor vijftig huizen. Dat geld is alleen bedoeld voor de huizen. Leerlingen krijgen enige tijd na afloop ook een kaartje met een foto van het gezin, waar een huis voor gebouwd is. Daar doen we de coördinaten bij, zodat je via Google Earth het huis kunt opzoeken", zegt De Jong.



'Hoed afnemen en buiging maken'

De Galibier is een icoon in de Tour de France: hij wordt regelmatig in het parcours opgenomen. Afgelopen zomer was dit het hoogste punt van de Ronde van Frankrijk.Tour-directeur Henri Desgrange introduceerde hem in 1911 met de volgende woorden: "Voor deze reus kan je niet anders doen dan je hoed afnemen en een buiging maken."



De Jong denkt dat de leerlingen er klaar voor zijn. "Leerlingen hebben voornamelijk zelf getraind in de zomervakantie. Het is een hele mooie berg en het is een lange klim, van bijna negentien kilometer. Je gaat naar 2.642 meter hoogte, dus dat is een eindje de lucht in. Een hele mooie uitdaging, zowel op de fiets als te voet."