Advocaat Brinkman Trans Holland: Als de werknemers het geld niet willen, dan houdt het op

EMMEN - Volgens de advocaat van Ikea-transporteur Brinkman Trans Holland, Ludith Haarsma, zijn ze nog niet uitgeprocedeerd. Volgens haar ontstaat nu een beeld alsof het bedrijf een stoute jongen is, maar dat is volgens de advocaat en het bedrijf niet helemaal waar. Ze adviseert FNV om gas terug te nemen.

Drie ex-werknemers van Ikea-transporteur Brinkman in Emmen hebben gisteren een deurwaarder beslag laten leggen bij het bedrijf. De drie hebben nog achterstallig salaris tegoed. De rechter stelde hen eerder in het gelijk, maar het bedrijf komt niet over de brug."Het is een hoog opgelopen geschil, daar kun je wel van spreken. Op 12 april 2017 is er uitspraak gedaan door een kantonrechter in Leeuwarden. Die heeft aangegeven dat er nog achterstallig salaris moet worden betaald." Het hoger beroep in die zaak dient volgens Haarsma in december.De advocaat heeft gisteren naar eigen zeggen uitvoerig contact gehad met de deurwaarder. "Ik heb gisteren van de deurwaarder gehoord waar het om gaat: het is ruim 20.000 euro achterstallig salaris, gedeeld door drie zou ik zeggen. Ik las ook dat het om 100.000 euro zou gaan, maar dat is absoluut niet juist. De Vereniging Eigen Vervoerders wilde gisteren al over de brug komen, maar als de werknemers niet willen dan houdt het op. It takes two to tango, zeggen ze wel eens.""Er is een voorstel gedaan namens mijn cliënten om het achterstallige loon te betalen. Dat is een keurig voorstel, waardoor de drie mannen op korte termijn geld hebben, alleen dat voorstel is afgeslagen. De indruk bij mijn cliënten bestaat een beetje dat de beslag-actie een actie is die een ander belang dient, dan het binnenhalen van het geld. Dat had al gerealiseerd kunnen zijn", aldus Haarsma.Haarsma zegt dat de deurwaarders gisteren geen beslag op goederen hebben gelegd. "Alle roerende zaken zijn verpand aan de bank. Als je dan beslag gaat leggen als executerende partij, dan maak je misbruik van je recht, omdat het beslag geen enkel doel dient, anders dan dat je iemand wil raken. Uiteindelijk genereer je geen opbrengst."De advocaat zegt dat het op zich goed gaat met het bedrijf, "maar dat alles wat er gebeurd is, het bedrijf natuurlijk nooit goed doet. U mag van mij aannemen dat Brinkman er heel hard mee bezig is."