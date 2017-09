Stelling: Oranje haalt alsnog het WK

ASSEN - De Nederlandse kranten zijn vandaag eensgezind in hun oordeel over de 4-0 nederlaag van het Nederlands elftal gisteravond tegen Frankrijk. "Oranje kreeg voetballes van de Fransen en heeft niets op het WK te zoeken."

De Telegraaf heeft als kop 'Dreun Oranje', AD Sportwereld noemt de oorwassing 'Pijnlijk & gênant' en de Volkskrant schrijft dat 'Oranje op de rand van uitschakeling' is.Na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk staat Oranje in de WK-kwalificatie vierde in groep A. Door een 3-2 overwinning van Bulgarije op Zweden heeft Nederland echter nog steeds kans op kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland. Met tien punten heeft de ploeg van Dick Advocaat zes punten minder dan koploper Frankrijk. Nummer twee Zweden staat op dertien punten en Bulgarije heeft er twaalf.Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om de laatste vier WK-tickets te veroveren. Oranje speelt nog drie wedstrijden: zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Bulgarije, zaterdag 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland en dinsdag 10 oktober thuis tegen Zweden. Alle drie die duels zullen normaal gesproken gewonnen moeten worden om nog een kans op WK-kwalificatie te houden.Aanvoerder Arjen Robben noemt de laatste strohalm 'ongelooflijk, maar waar'. "We moeten gewoon nog drie keer winnen. We mogen onze handen dichtknijpen dat we nog kans maken.''