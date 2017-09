Vrijwilligers in het buitenleven: 'Het voelt een beetje als de sportschool in de natuur'

Vrijwilligers helpen met hooien (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vrijwilligers van zes groene organisaties in Drenthe worden volgende week vrijdag in het zonnetje gezet. IVN Regio Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe organiseren een inspiratiemiddag voor mensen die zich vrijwillig inspannen voor de groene natuur.

"We hebben samen meer dan duizend vrijwilligers in Drenthe die zich inzetten voor de natuur", zegt Hans Alting van Staatsbosbeheer. "Knotten, zagen, plaggen en het plaatsen van bankjes: het wordt steeds populairder. Het voelt een beetje als de sportschool in de natuur."



Vacatures

De zes organisaties benadrukken dat ze altijd meer vrijwilligers kunnen gebruiken. "Er is heel veel te doen. We hebben vanuit Staatsbosbeheer laatst een oproep gedaan voor vrijwilligers bij de promotieactiviteiten. Dan ga je met een wagen naar festivals en festiviteiten en daar draag je dan uit wat Staatsbosbeheer doet. Elke organisatie heeft vaak vacatures staan op de eigen website."



Onmisbaar

Alting is ontzettend blij met het huidige aantal vrijwilligers. "En ze zijn onmisbaar. We willen ze daar graag voor bedanken. Voor sommige vrijwilligers hoeft dat niet per se. Zij vinden het normaal wat ze doen. Er hebben zich nu zo'n 120 mensen aangemeld, we hopen op nog meer mensen die zich aanmelden. Ze krijgen die middag een aantal workshops aangeboden, we hebben lezingen en er is ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje."



Samenwerken

De zes groene organisaties werken nauw met elkaar samen. "Al die organisaties zijn met een heel specifiek gedeelte van het werk bezig. Natuur is een heel breed begrip. Elke organisatie heeft z'n eigen tak van sport, waarin die vrijwilligers veel ruimte hebben wat ze willen doen. Er is heel veel overleg tussen de organisaties en er wordt veel samengewerkt", zegt Alting.



De vrijwilligersdag wordt sinds 2014 georganiseerd. "Elke keer is een andere organisatie de gastheer en dit jaar is Staatsbosbeheer dat. Het wordt gehouden bij het Boomkroonpad. Daar hebben we genoeg ruimte om de mensen te ontvangen", besluit Alting.