Aflevering 10: de samenvatting van Toer de Loes 2017

Loes in de gele kever

Deze zomer toerde Loes in een gele kever met negen verschillende gasten door Drenthe. In de laatste uitzending komen ze allemaal nog één keer voorbij. Ze bespreken hoogte- en dieptepunten, rijden iets te hard over drempels, hobbelen over zandweggetjes en moeten schuilen voor regenbuien. Plus niet eerder vertoonde beelden!