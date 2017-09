Aantal otters in Drenthe groeit sterk: 'Er is hier veel ruimte voor otters'

In Drenthe zijn nu tussen de 20 en 25 otters (foto: pixabay.com)

ASSEN - Het aantal otters in Drenthe is dit jaar sterk toegenomen, meldt onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen.

"Vorig jaar waren er iets van 10 tot 15 otters in Drenthe, dit jaar zijn dat er tussen de 20 en 25", vertelt Loek Kuiters van Alterra. "Ze zitten vooral aan de de westkant, bij de grens met Friesland en Overijssel. Dit zijn gebieden waar al langer otters voorkomen." Kuiters denkt dat de otters over zijn komen lopen uit de andere provincies.



De toename in Drenthe is opmerkelijk, omdat in andere delen van het land het aantal otters juist is gestagneerd. In totaal zijn er nu zo'n 200 otters in ons land.



'Groei zet door'

"Drenthe bleef juist lange tijd achter. De eerste otter dook rond 2004/2005 op. Het aantal is lange tijd vrij laag gebleven. De laatste jaren is er een groei, die nu dus heel sterk is. Het moest echt een beetje op gang komen", aldus Kuiters.



Hij denkt dat de groei van de otterpopulatie in onze provincie doorzet. "Er kan van alles gebeuren, maar ik denk dat er een stevige groei kan plaatsvinden in Drenthe. Er is best veel ruimte voor otters." Ook denkt Kuiters dat de otters misschien wat meer richting het oosten van de provincie trekken.



Verkeersslachtoffers

Met de stijging van het aantal otters, komen er ook steeds vaker van die dieren om in het verkeer. "Als je de groei erin wilt houden, moet je sommige plekken waar otters oversteken, veiliger maken. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar er zijn altijd nog knelpunten."