Man uit Emmen (33) aangehouden na zedenzaak

EMMEN - De politie heeft half augustus een 33-jarige man uit Emmen aangehouden als verdachte van het aanranden, mishandelen en opsluiten van zijn 24-jarige vriendin.

De man is op 15 augustus opgepakt, laat het Openbaar Ministerie weten. "De verdachte is inmiddels voorgeleid voor de raadkamer op verdenking van mishandeling, vrijheidsberoving en een zedendelict. Hij moet de maximale termijn van 90 dagen in voorarrest blijven", meldt een woordvoerder. Zowel het OM als de politie zijn verder terughoudend met informatie, omdat het om een zedendelict gaat. Dagblad van het Noorden weet te melden dat de man een dag eerder ruzie zou hebben gekregen met zijn vriendin. Hij zou haar hebben meegevoerd naar een bos in Klijndijk en daar zou de man haar hebben aangerand en mishandeld.De krant schrijft dat hij zijn vriendin daarna mee naar zijn eigen huis meenam, waar hij haar opsloot. De vrouw wist te ontsnappen via een raam en had onder meer een gebroken neus, wurgplekken en schade aan een trommelvlies opgelopen.