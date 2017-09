Politiek steunt protest in Tynaarlo: 'Dit fietspad is een aanfluiting'

TYNAARLO - "Dit hobbelige fietspad, dat is een aanfluiting voor Tynaarlo. Gooi er maar asfalt overheen, en als dat niet kan, een nieuw betonnen fietspad."

Fractievoorzitter Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo steunt het protest van de bewoners in de Hunebedstraat tegen de belabberde staat van het fietspad tussen Tynaarlo en Zeegse. "Aanpakken, zo snel mogelijk, en volgend jaar aanmelden voor de verkiezing van mooiste fietspad", zegt Kloos.En ook PvdA-raadslid Anneke Lubbers wil actie van de gemeente. "Dit ligt er slecht bij, en het is levensgevaarlijk met die uitwijkende fietsers die liever de rijbaan ernaast pakken, waar ook de auto's rijden. Ik zeg, gemeentewerken en wethouder: ga in overleg met de bewoners, kijk hoe het flink aangepakt kan worden, want dit kan zo niet langer."Vandaag voert de bewonersvereniging van de Hunebedstraat actie voor verbetering van het fietspad, waar fietsers overheen rammelen, door gaten, hobbels en gevaarlijke gleuven. En het wachten is volgens hen op een ongeluk, omdat veel fietsers liever de asfaltweg pakken, waar het autoverkeer overheen raast.PvdA-raadslid Lubbers vindt dat de bewonersactie in Tynaarlo nu toch serieus opgepakt moet worden. "We hebben niet voor niks, met andere partijen in de gemeenteraad, eerder dit jaar al vragen gesteld over de staat van onderhoud van fietspaden in de gemeente. In een enquête van het Dagblad van het Noorden, kwam dit fietspad als één van de slechtste in Drenthe uit de bus. Maar het college bagatelliseert de boel. Ze vinden dat het fietspadennet in onze gemeente er grotendeels goed bijligt. Dat zal, maar hier dus niet. Het is terecht dat bewoners zich zorgen maken over de onveiligheid hier."Het college van Tynaarlo heeft onlangs, op vragen vanuit de raad, geantwoord dat het fietspad in de planning staat voor 'klein onderhoud'. Maar de protesterende bewoners vinden dat te weinig. PvdA-raadslid Lubbers begrijpt dat. "Op allerlei plekken zitten gaten en kuilen, stenen zijn weggezakt of verweerd. Als je dan praat over klein onderhoud, wat is dat dan? Communiceer dat naar de bewoners."Ook Lubbers denkt dat een grondig aanpak nodig is. Ze wijst daarbij op een rapport dat Veilig Verkeer Nederland nu op verzoek van de buurt over het fietspad heeft opgemaakt. "Dat is vernietigend. Die vinden ook dat een rigoureuze verbetering nodig is."Ook de VVD kwam bij het protest in de Hunebedstraat kijken, maar fractievoorzitter Gezinus Pieters heeft nog geen oordeel over de kwestie. "Ik heb nog geen overleg gehad binnen de fractie", zegt hij. "Dus ik kan niets toezeggen. Maar ik heb de situatie nu gezien en de klachten aangehoord."Buurtbewoners hebben meteen een antwoord klaar op de ontwijkende reactie van Pieters. "Ja, tuurlijk zegt-ie niks. Zijn wethouder van de VVD, Nina Hofstra, die gaat hierover. Dus houdt hij zich nog wijselijk stil."