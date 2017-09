Toer de Loes: nog één keer alle hoogtepunten

ASSEN - In Toer de Loes vanavond komen nog één keer alle hoogtepunten van het afgelopen seizoen voorbij. Iets te hard over drempels met Pé en Rinus, schuilen voor de regen met Annabelle Birnie en hobbelen over zandweggetjes met Paul de Munnik.

Jannes vertelt over een dieptepunt in zijn carrière: "Ik wist bij god niet meer wat voor dag het was." En ook Jacques d'Ancona is openhartig: "Rond mijn dertigste kwam ik er pas achter dat ik op mannen viel. Ik leerde Robert Long kennen, die zei: wees nou eens jezelf d'Ancona!"In de uitzending komen ook de gezellige uitstapjes voorbij. Chefkok Jarno Eggen scheurt met Loes over het kartcircuit en we zien oud-directeur van het Drents Museum Annabelle Birnie op de solex. Gitarist Bernard Gepken vertelt hoe hij zelf naar muziek luistert en oud-volleybalster Kim Renkema bezoekt haar oude school waar misschien niet iedereen blij is met haar komst.In de uitzending ook niet eerder vertoonde beelden van Pé Daalemmer en Rooie Rinus die in de kever één van hun liedjes spelen.Toer de Loes wordt uitgezonden om 17.13 uur. Het programma wordt herhaald om 17.43 en 18.31. Vanaf 19.13 wordt Toer de Loes elk half uur herhaald.