Vier jaar cel geëist voor jarenlang misbruik stiefdochter

Het OM eiste vandaag vier jaar cel voor misbruik (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/SMILDE - Tegen een 65-jarige man uit Smilde eiste het Openbaar Ministerie vandaag vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik. De man heeft volgens het OM zijn inmiddels 19-jarige stiefdochter van haar 10de tot haar 18de misbruikt.

Geschreven door Annemiek Meijer

Het slachtoffer kwam als kind vanuit Oekraïne met haar moeder naar Nederland toen haar moeder een relatie kreeg met de Smildeger. In Smilde werden nog twee kinderen geboren.



'Controle'

De 19-jarige vrouw stapte vorig jaar naar de politie toen haar 9-jarige halfzusje haar vroeg of papa haar ook wel eens controleerde. Hun vader had toen hij dronken was aangekondigd dat hij dat bij haar zou gaan doen.



De jonge vrouw wist wat dat betekende. Onder het mom van ‘controle’ verrichtte hij jarenlang seksuele handelingen bij haar. Dat gebeurde regelmatig op haar slaapkamer als haar moeder niet thuis was. Ze stapte naar de politie, omdat ze vreesde dat haar zusje hetzelfde zou overkomen.



Schooldirecteur greep in

Een oudere halfzus sloeg vorig jaar ook alarm toen haar vader haar in een dronken bui aan de telefoon vertelde dat hij zijn dochters moest controleren. Ook zij begreep meteen wat hij ermee bedoelde, omdat ze zelf ook door hem zegt te zijn misbruikt, net als haar oudste zus. Omdat ze zich zorgen maakte om de twee jongste kinderen lichtte ze de basisschool waar de meisjes op zaten in.



De schooldirecteur waarschuwde hulpverleningsinstanties, waarna de jongste twee kinderen uit huis geplaatst werden. "Ernstige, schokkende feiten met een vernederend karakter", aldus de officier van justitie. “Dit is een heel trieste gezinssituatie. Achter de dichte voordeur heeft zich heel veel ellende voorgedaan.”



'Wel drank, geen misbruik'

Hij sprak van een schrijnend beeld van lichamelijk en seksueel geweld, verwaarlozing en drankmisbruik. De Smildeger gaf toe dat hij vroeger veel dronk, maar ontkende dat hij zijn kinderen heeft aangeraakt. Hij controleerde naar eigen zeggen wel de kamers van zijn kinderen, maar meer niet. Zijn 19-jarige dochter heeft het misbruik verzonnen, omdat ze uit huis wilde, zei hij.



Aanklacht intrekken

Ook zei hij dat het contact met het slachtoffer weer goed is en dat zij haar moeder heeft verteld dat ze de aanklacht wil intrekken. Advocaat Willem Bierens vroeg de rechtbank daarom de zaak uit te stellen, zodat hij de 19-jarige vrouw kan verhoren bij de rechter-commissaris. Hoewel de aanklager dat goed vond, vond de rechtbank het verhaal te vaag om de zaak uit te stellen.



Uitspraak: 15 september.