Recordaantal leerlingen slaagt voor zomerschool

Slechts een iemand moet toch nog een jaartje overdoen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Dertig leerlingen van de zomerschool die eigenlijk zouden blijven zitten, kunnen alsnog over naar het volgende schooljaar. Vandaag zijn de afsluitende toetsen van de kinderen nagekeken.

Geschreven door Ineke Kemper

Aan het begin van de zomer begonnen 31 leerlingen aan de zomerschool. Op een na heeft dus iedereen het gehaald. "Dat één jongen het niet gered heeft, is wel heel zuur ja", zegt coördinator Tjesse van de Kamp. "Maar dat we zo'n hoog slagingspercentage hebben, daar zijn we wel erg blij mee. We hebben er wel een gebakje op gegeten."



Hoger dan ooit

De afgelopen twee jaar rondde zo'n 85 procent van de deelnemers de zomerschool positief af. Dit jaar zit dat aantal op 97 procent. "Ik denk echt dat het door deze groep komt. Dit jaar hadden we heel gemotiveerde leerlingen."



De zomerschool is een samenwerking van zes scholen uit Emmen, Ter Apel en Coevorden. In twee weken tijd krijgen leerlingen extra les in het vak waar ze een onvoldoende voor staan. Aan het eind maken ze een toets die bepaalt of ze over gaan of niet.