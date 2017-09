Gedupeerde werknemers transportbedrijf Brinkman vragen faillissement aan

EMMEN - De drie gedupeerde werknemers van transportbedrijf Brinkman in Emmen vragen faillissement aan van het bedrijf, meldt vakbond FNV.

Volgens FNV hebben de drie werknemers recht op zo'n 100.000 euro aan achterstallig loon en overwerkvergoedingen. Ondanks een rechterlijke uitspraak, krijgen de chauffeurs niks.Gisteren ging daarom een deurwaarder langs het bedrijf , met het plan spullen in beslag te nemen. Maar die kon niets meenemen; alles bleek verpand te zijn aan de bank."Van het wc-papier tot aan de betalingen die gedaan worden door opdrachtgevers, de bank heeft het eerste recht het geld te krijgen. Dit bedrijf ligt dus helemaal aan het infuus van de bank", vertelt Edwin Atema van FNV. "De leden kunnen nu niets anders doen dan het faillissement van het bedrijf aanvragen. De deurwaarder komt dus snel terug met de faillissementsaanvraag."Brinkman-chauffeur Erik Meijer: "We voeren al heel lang procedures tegen dit bedrijf. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd het geld te innen, maar als dat zelfs zo niet lukt, is een faillissementsaanvraag de enige optie. Blijkbaar hebben we jarenlang gewerkt bij een luchtkasteel van de bank."De advocaat van transportbedrijf Brinkman is niet bereikbaar voor een reactie.