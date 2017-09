Waarschuwing geëist voor betasten meisje (13) in bus

GIETEN - Tegen een 21-jarige man uit Groningen eiste het Openbaar Ministerie een maand voorwaardelijke celstraf voor het betasten van een 13-jarig meisje. Dat gebeurde volgens het meisje in november in de bus van Groningen naar Gieten.

Het was de eerste keer dat ze alleen met de bus ging. Toen ze naast de man ging zitten, pakte hij haar hand, gaf hij haar een kus en streelde hij lange tijd haar arm, hand en rug. Toen ze in Gieten uitstapte, viel ze huilend in de armen van haar moeder. Ze vertelde bij de politie dat ze in paniek raakte toen de man haar aanraakte, maar niks durfde te ondernemen.



Hand vasthouden

De man ontkende dat hij het meisje had betast. Hij vertelde dat hij haar leuk vond en dat ze de hele weg hadden gelachen en gepraat. Ondertussen had hij haar hand vastgehouden, maar hij had niet gemerkt dat het meisje dat niet leuk vond.



Geen werkstraf

De man verblijft in een bed-, bad- en broodopvang in Groningen. Hij is een uitgeprocedeerde asielzoeker, waardoor een werkstraf eisen niet mogelijk is, aldus de officier van justitie. Een onvoorwaardelijke celstraf vond hij te ver gaan, daarom hield hij het bij een waarschuwing.



Volgens zijn advocaat moet de man worden vrijgesproken, omdat er behalve de verklaring van het meisje geen bewijs is. Op 15 september doet de rechtbank uitspraak.