'Dankjewel voor de zon' van Skik is jullie favoriete zomerplaat

ASSEN - Het nummer 'Dankjewel voor de zon' van Skik is op nummer één geëindigd in onze Zomerse 30 lijst.

De hele zomer gingen we in Anouk in de Middag op zoek naar de lekkerste zomerliedjes en deze week konden jullie op je favoriet stemmen. "Ik vind het helemaal te gek", reageert zanger Daniël Lohues. "Vooral om met dit nummer op nummer een te eindigen is heel bijzonder.""Toen we dit vijftien jaar geleden uitbrachten zei iedereen; 'Wat een dom nummer ja. Dit is ja in het Nederlands! Wat dom!' En toen werd het ook bijna niet gedraaid", legt Lohues uit. "Dus dat het nu, zoveel jaar later toch op een staat, is wel bijzonder."Het liedje heeft Lohues in de achtertuin geschreven. "Ik keek over het koren en dacht, het is toch honderd keer zo mooi als gisteren, toen het nog regende. En later in de studio was het ook bijzonder. Ik dacht, hier moeten klavecimbels bij en strijkers en een man met een Bach-trompetje.""En toen kwam er een klein gedrongen mannetje binnen, met zo'n klein trompetje. En hij begreep meteen wat ik ermee bedoelde."Studenten van de Hogeschool van de kunst (HKU) hebben de clip gemaakt. En ook dat staat Lohues nog helder voor de geest. "Ze hadden ons helemaal nagemaakt in klei-poppetjes. Als ik dan met mijn hand over de gitaar ging in de clip, hadden ze daar zo tachtig beelden voor nodig."1. Skik - Dankjewel voor de zon2. Jan Henk de Groot - Mamme van Michel3. André van Duin - Als de zon schijnt4. The Vengaboys - We're going to Ibiza5. Wia Buze - 'n Endje Fietsen6. Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito7. The Beach Boys - Surfin USA8. Mungo Jerry - In the summertime9. Cliff Richard - Summer Holiday10. Maggie Macneal - Terug naar de kust11. Ria Valk - Als ik de golven aan het strand zie12. Maywood - Rio13. Kaoma - Lambada14. Damaru & Jan Smit - Tuintje in mn hart15. The Shorts - Comment Ca Va16. John Travolta & Olivia Newton John - Summer Nights17. Los del Rio - Macarena18. Lou Bega - Mambo No 519. Gustavvo Lima - Balada20. Jody Bernal - Que si que no21. The Poppy's - Non Non Rien n'a Change22. Belle Perez - Que viva la vida23. Las Ketchup - The Ketchup Song24. Imca Marina - Viva Espana25. Madonna - Holiday26. Brian Hyland - Itsy Bitsy Teenie Weenie27. Rupert Holmes - Escape (the Pina Colada Song)​28. Ottawan - Hands Up29. Peter André - Mysterious Girl30. Yolanda Be Cool - We No Speak Americano