Esdal College verlaagt werkdruk leraren door kortere lestijden

Het Esdal College pakt het dit jaar anders aan (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De schoolboeken liggen alweer klaar voor het nieuwe schooljaar. Nog een paar dagen en dan stromen de klassen weer vol. Maar, dit jaar schooljaar is er een grote verandering. Want de schoolbel klinkt op andere tijden voor leerlingen van het Esdal College aan de Boermarkeweg in Emmen.

Geschreven door Ineke Kemper

Ze krijgen vanaf maandag niet meer vijftig minuten les, maar 45 minuten. De afgelopen jaren gaven leraren aan dat de werkdruk steeds hoger werd. En om die omlaag te brengen worden de lessen nu ingekort. Daardoor is er ruimte om extra klassen te maken en de klassen zo te verkleinen.



Minder leerlingen in de klas

"Docenten hebben aangegeven dat een extra klas erbij veel minder belastend is dan wanneer je een lokaal vol hebt met 32 leerlingen." legt Grytsje Kirkenier uit. Docent en teamleider bij het Esdal College. "Dus wij zien zeker wel de meerwaarde ervan dat de klassengrootte naar beneden kan."



Haar collega Hans de Groot beaamt dat. Ook voor de leerlingen is dat beter. "Zo komt er meer rust en ruimte in het lokaal. Meer rust is goed voor het leerklimaat en dat zorgt voor betere leerprestaties. Meer ruimte in het lokaal betekent meer werkvormen waarmee je kunt werken."



Meer dan alleen lesgeven

Naast het lesgeven hebben leraren ook andere taken zoals het mentorschap en het organiseren van excursies. Leraren mogen dit schooljaar zelf bepalen hoeveel tijd ze daar aan besteden.



"Eerder was het zo dat je een bepaald aantal uren had waarin je alles moest doen. Ook de dingen waar je niet veel affiniteit mee hebt. Collega's die ergens door werden aan getrokken die werden beperkt omdat ze hun aantal uren al hadden gedaan en niet meer mochten doen. Dat is los gelaten dus docenten kunnen daar zelf meer in beslissen." aldus Kirkenier.



Elkaar vertrouwen

Locatiedirecteur Bert Kroesen is niet bang dat de leraren elke dag op tijd naar huis gaan. "Toen we dit brachten was er vrij veel enthousiasme. Zeventig procent van de leraren heeft ermee ingestemd. Als leraar weet je als geen ander dat de kantjes er van aflopen er niet bij is. Dan wordt je in de les meteen afgerekend. En ook andere dingen wil je goed doen, want iedereen wil voor de leerlingen het beste."



De proef duurt een jaar. Als het een succes is worden de nieuwe schooltijden mogelijk ook op de andere locaties ingevoerd.