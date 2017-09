Zelfgebouwde vlotten in Meppeler gracht

MEPPEL - In je eigen gemaakte vlot te water gaan, dat is toch een spannend moment. Maar de kinderen die de afgelopen week tijdens het Mini Meppel Maritiem een vlot hebben gemaakt, hebben gelukkig vertrouwen in hun eigen bouwkunsten.

Zowel de kinderen als de vrijwilligers hebben het erg naar hen zin. De vrijwilligers verzorgen het evenement en zij worden volgens de organisator ook zeker in de watten gelegd: "zo hopen wij natuurlijk dat ze volgend jaar weer meehelpen." Hoewel vele kinderen hopen dat ze niet zullen zinken, weet een enkeling het zeker. "Het vlot ligt nu ook al in het water", vertelt een jonge vlottenbouwer. Al sinds dinsdag zijn de kinderen bezig met het bouwen van vlotten. Ze hebben er hun eigen fantasie op los kunnen laten tijdens het timmeren en schilderen. Vanochtend zagen de vele toeschouwers de prinsessen- en piratenvlotten te water gaan.Aan het evenement is ook een wedstrijdelement gebonden: de kinderen worden beoordeeld op samenwerking en ook wordt de mooiste vlot verkozen. Daarvoor is een vakkundige jury samengesteld."Het is echt een fantastische week geweest", vertelt organisator Jeremy van Ommen. "Als ik het met vorig jaar vergelijk, dan doet deze editie zeker niet onder aan vorig jaar." Deze tweede editie van Mini Meppel Maritiem doen zo'n 200 kinderen mee. Samen hebben ze vijfenveertig vlotten gemaakt.Zowel de kinderen als de vrijwilligers hebben het erg naar hen zin. De vrijwilligers verzorgen het evenement en zij worden volgens de organisator ook zeker in de watten gelegd: "zo hopen wij natuurlijk dat ze volgend jaar weer meehelpen."