Liveblog: Geen winnaar in Dordrecht (2-2)

VOETBAL - FC Emmen gaat vanavond in en tegen Dordrecht op jacht naar de tweede overwinning van het seizoen.

De eerste twee duels leverden vier punten op, na winst op RKC en het gelijke spel tegen FC Eindhoven. Tegenstander Dordrecht staat op drie punten na een 5-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard en de thuiszege van vorige week tegen Jong FC Utrecht.Bij FC Emmen start Tim Siekman voor het eerst in de basis. Hij vervangt Nick Bakker, die deze week twee dagen ziek was maar wel bij de selectie zit. Datzelfde geldt voor Joris Voest en Anco Jansen, die beide inzetbaar zijn na blessureleed. Trainer Dick Lukkien stuurt de volgende elf spelers het veld in: Telgenkamp; Siekman, Veldmate, Veendorp, Bijl; Ben Moussa, Klok, Chacon, Loen, Bannink en Peters.FC Dordrecht - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. Dat kan via de app voor Android of Apple of via deze link: http://www.rtvdrenthe.nl/radio