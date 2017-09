Achilles 1894 opnieuw gastheer voor Oranje onder 19

VOETBAL - Achilles 1894 uit Assen is door de KNVB aangewezen als gastheer voor drie wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen onder 19 op weg naar het EK in Zwitserland.

Afgelopen jaar waren de heren van Oranje onder 19 ook al te gast in Assen.In poule 6 neemt Nederland het op tegen Ierland, Estland en Letland. De wedstrijden worden van 18 tot en met 24 oktober gespeeld op de sportparken van Harkemase Boys en Achilles 1894. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de eliteronde in het voorjaar. Hierin wordt gestreden om zeven tickets voor het EK in Zwitserland tijdens de zomer.Woensdag 18 oktober, 19.00 uur: Nederland - LetlandZaterdag 21 oktober, 13.00 uur: Ierland - LetlandDinsdag 24 oktober, 19.00 uur: Ierland - NederlandHet publiek mag gratis komen kijken. De overige drie wedstrijden worden in Friesland gespeeld bij Harkemase Boys.