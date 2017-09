Zat hij nou wel of niet aan de borsten van het buurmeisje?

De buren waren met een groep aan het spelen bij een zwembadje (foto: Pixabay)

ASSEN - Voor het vastgrijpen van de borsten van zijn buurmeisje (13) heeft het Openbaar Ministerie vrijdag veertig uur werkstraf, waarvan twintig uur voorwaardelijk geëist tegen een 19-jarige Assenaar.

Het slachtoffer deed aangifte nadat de man haar in juni vorig jaar zou hebben vastgegrepen toen hij haar in een zwembadje wilde gooien.



Waterpret

De twee waren met een grote groep buurtgenoten in de Asser wijk Pittelo op een veldje bij elkaar. Vanwege het mooie weer werd er volop met water geklierd. Volgens het meisje greep de man haar plotseling van achteren vast bij haar borsten en kneep hij erin. Daarna gooide hij haar in het water.



Twee verhalen

De man ontkende in de rechtszaal stellig dat hij het meisje heeft betast. Hij en het meisje hebben allebei getuigen die hun verklaringen bevestigen: volgens sommige omstanders is er inderdaad niks gebeurd, anderen bevestigden het verhaal van het meisje.



In elkaar geslagen

De officier van justitie eiste een straf volgens het jeugdstrafrecht, omdat de man vorig jaar nog maar 18 was. Ook heeft hij meerdere gedragsstoornissen. Volgens advocaat Willem Bierens heeft de man al genoeg straf gehad, omdat de vader en broer van het meisje hem twee maanden na het incident in elkaar geslagen hebben.



Over twee weken doet de rechter uitspraak