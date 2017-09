Politie haalt twee kluizen uit de sloot

(foto: Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - In het Anreeperdiep in Assen zijn twee kluizen gevonden. Volgens de politie zag een oplettende passant de kluizen in het water liggen.

De politie heeft ze samen met de gemeente Assen uit de sloot getild. Het is nog onduidelijk waar de kluizen vandaan komen.