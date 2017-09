Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Dit is natuurlijk het weekend van het bloemencorso in Eelde. Houdt u daar niet zo van? Dan is er ook nog genoeg anders te beleven.

Na maanden van noeste arbeid komen de rijdende kunstwerken de opbouwplaatsen uit en worden getoond aan het publiek. Samen met marchingbands en de reclamekaravaan vormen ze een bonte stoet die op zaterdag 2 september om 14.30 gaat rijden op het corso parcours . RTV Drenthe zendt die optocht live uit vanaf 14.30 uur op internet en op televisie.De eerste editie van het nieuwe festival ‘ Wat ’n Kunst ’ in het centrum van Roden staat in het teken van kunst, muziek en gezelligheid. Op het programma staan masterclasses van top-kunstenaars, optredens van onder andere Ellen ten Damme en Fuse, een kunstmarkt, een walking dinner en een kunstenaarsbal.Kon u vorig weekend lekker eten in Meppel, Hoogeveen en Assen, dit weekend kan dat in Emmen. MM Culinair vindt voor de zevende keer plaats. De beste restaurants uit Zuidoost Drenthe presenteren hun lekkerste gerechten op het Marktplein.En voor een goed feestje kunt u dit weekend ook terecht in Valthe en Oosterhesselen. Het Feestweekend Valthe viert dit jaar een extra feestje, want het wordt voor de vijfentwintigste keer georganiseerd. En in Oosterhesselen bestaat jeugdsoos Papparazo dertig jaar. Ook dat wordt groots gevierd op zaterdagavond op het voetbalveld van VIOS.Meezwemmen kan niet meer, want de inschrijving is gesloten. Maar u kunt de zwemmers die mee doen aan A Local Swim natuurlijk wel aanmoedigen. Met hun zwemtocht door de vaart in Assen halen ze geld op voor onderzoek naar de ziekte ALS.Wilt u zondag eens ergens anders naar de kerk? Dan kan dat bijvoorbeeld op de savanne van het oude dierenpark in Emmen. De protestantse gemeente Emmen organiseert daar een dienst over het thema 'beweging van het hart'. U kunt ook een dienst bijwonen in de feesttent van Valthe. Tijdens de feestweek gaat de dienst gepaard met fanfareorkest en een a capella kwartet.