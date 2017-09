FC Emmen verliest twee punten in Dordrecht

VOETBAL - FC Emmen blijft ongeslagen, maar heeft na drie duels al vier punten verspeeld. In Dordrecht werd het, na een 0-1 ruststand, 2-2. Voor FC Emmen scoorden Tim Siekman en Youri Loen.

Siekman schoot FC Emmen na een half uur verdiend op voorsprong. De linksback, die voor het eerst in de basis mocht beginnen dit seizoen, schoot fraai raak met rechts.Binnen vijf minuten in de tweede helft was Emmen de 1-0 voorsprong volledig kwijt. Een schot uit het niets van Robert Mutzers betekende in de 47e minuut de gelijkmaker, waarna Andreias Calcan drie minuten later de 2-1 maakte.FC Emmen was de weg kwijt, maar met het inbrengen van Michiel Hemmen en later Anco Jansen kwam het herstel. Uit een vrije bal van Youri Loen scoorde de Drentse club kort voor tijd de verdiende gelijkmaker.Na drie duels heeft FC Emmen vijf punten behaald.