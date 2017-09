Let op: oplichters doen alsof u nog boetes moet betalen

EMMEN - Slachtoffers kregen een e-mail van, zogenaamd, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Ze zouden nog voor enkele honderden euro's boetes hebben openstaan en daarom geld moeten over maken.

De afgelopen dagen is er bij de politie in Emmen door meerdere mensen aangifte gedaan van phishing op deze manier. Phishing, of het versturen van nepmails of -telefoontjes is een populaire manier onder criminelen om persoonlijke gegevens en geld van mensen te ontfutselen.Een man van 83 trapte er niet in toen hij zeven aanmaningen kreeg om boetes ter waarde van ongeveer 1.400 euro te betalen aan het CJIB. Maar dat geldt niet voor iedereen. Volgens een inspecteur van de politie Emmen heeft ook iemand die er wel intrapte, aangifte gedaan.Het lastige is dat de e-mails van oplichters er steeds echter en geloofwaardiger uit gaan zien. Het CJIB laat weten dat boetes of aanmaningen nooit per mail worden verstuurd.Vertrouwt u een e-mail niet? Dan kunt u met hulp van deze website beter inschatten of het inderdaad om een nepmail gaat.