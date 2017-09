Youri Loen na goal: kwestie van gevoel

VOETBAL - Youri Loen behoedde FC Emmen vrijdagavond voor de eerste nederlaag van het seizoen. De linkermiddenvelder schoot vier minuten voor tijd een vrije bal schitterend achter Dordrecht-doelman Nick Wolters: 2-2.

FC Emmen verliest twee punten in Dordrecht

"Hij zat er heerlijk in inderdaad. Dat is een kwestie van gevoel. Dat goede gevoel had ik vanavond. Vorige week had ik dat niet en waren de vrije ballen ook een stuk minder", aldus de doelpuntenmaker.(Youri Loen in gesprek met Niels Dijkhuizen)Voor Loen was de goal ook loon naar werken. De oud-speler van NEC, Sparta, Fortuna Sittard en FC Dordrecht traint vrijwel dagelijks op standaardsituaties.Ondanks de late gelijkmaker was Loen allesbehalve tevreden met het eindresultaat. "We hebben hier gewoon twee punten verspeeld door zeer zwak te starten in de tweede helft. We gingen niet mee in het tempo van Dordrecht. Daarnaast hadden we meer rendement moeten halen uit ons overwicht in de eerste helft. Kortom, het moet echt beter."