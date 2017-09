Live: Veldslag om Norg [afgelopen]

MOUNTAINBIKEN - Ruim 1.400 mountainbikers begonnen vanochtend aan de vierde editie van de Veldslag om Norg.

De wedstrijd gaat over 100 kilometer en werd vorig jaar gewonnen door Gerben Mos uit Havelte. Hij doet opnieuw mee en kan flinke concurrentie verwachten. “De wedstrijd loopt steeds beter. De regerend Nederlands Kampioen op de marathon Jasper Ockeloen gaat van start in Norg. En ook oud-wielerprofs Erik Dekker en Marc de Maar zijn erbij”, aldus organisator Johan Wekema.De Veldslag om Norg is een wedstrijd en een prestatietocht ineen. De recreanten kunnen kiezen uit 80 of 100 kilometer, voor de jeugd is er een parkoers van 50 kilometer.