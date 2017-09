'Ciske (4) kan niet naar school, vanwege steekproef pgb-aanvraag'

EMMEN - Het gezin Hoebers uit Emmen heeft via Facebook een dringende oproep aan de gemeente Emmen gedaan om tot een oplossing te komen voor hun 4-jarige zoon Ciske. Hij dreigt maandag niet naar school te kunnen, omdat de pgb-aanvraag van het gezin opnieuw moet worden onderzocht.

"Daar zitten we dan, boos, moe, verdrietig, teleurgesteld en vol ongeloof", begint het verhaal van moeder Marieke Hoebers. Haar zoon Ciske heeft een roerige periode achter de rug in zijn nog prille leven. Direct na zijn geboorte bleek hij te weinig zuurstof in zijn bloed te hebben en een virus met zich mee te dragen."Hij heeft een aantal handicaps waarbij veel rekening gehouden moet worden. Zoals een verstoord evenwicht, waardoor hij veel valt, een verstoorde mondmotoriek, waardoor hij zich regelmatig verslikt, 's nachts slijm ophoest en kwijlt en nog moeite heeft met bepaalde letters. Hij heeft een lage spierspanning (hypermobiel) en is doof aan zijn linkeroor."Volgens Marieke Hoebers scoort hij cognitief net zo hoog als elk normaal begaafd kind. "Het advies van de orthopedagoge was duidelijk. Ciske kan en moet naar regulier onderwijs. Het zou een lastig traject worden, want hij heeft extra begeleiding en zorg nodig." Hoebers kreeg anderhalve week geleden goed nieuws: de beschikking voor persoonsgebonden budget is onderweg. "We durfden Ciske te vertellen dat hij écht naar 'de grote school' mag."Gisteren, drie dagen voor het begin van het schooljaar, kreeg Hoebers opnieuw bericht. "Dankzij een steekproef wordt de hele pgb-aanvraag opnieuw onderzocht. Binnen drie maanden moet dit afgerond zijn." Volgens Hoebers betekent dit dat Ciske formeel niet naar school kan. "Vorige week was de aanvraag toegekend, maar vanwege een steekproef is alles nu van de baan." Hoebers schrijft dat een persoon binnen de gemeente "die hierover besluit, momenteel op vakantie is."Ze heeft het verhaal geschreven, omdat "dit onze laatste vriendelijke poging is, daar we eigenlijk de energie niet meer hebben het hogerop te moeten spelen."Wethouder Robert Kleine laat in een reactie weten dat hij op de hoogte is van het verhaal en dat de gemeente naar een oplossing zoekt, maar dat hij eerst telefonisch contact zoekt met Marieke Hoebers.Het hele verhaal is op Facebook te lezen. Het bericht is al meer dan 4.000 keer gedeeld.