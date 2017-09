Drie gewonden bij ongeluk in Frederiksoord

Drie personen raakten gewond (foto: Persbureau Meter) Een persoon is zwaargewond geraakt (foto: Persbureau Meter)

FREDERIKSOORD - Bij een ongeluk tussen twee auto's in Frederiksoord zijn vanmorgen drie gewonden gevallen.

Een persoon is zwaargewond geraakt en is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Van Helomaweg en de M.E. van de Meulenweg.



Het slachtoffer dat zwaar gewond is geraakt, zat alleen in de auto. In de andere auto zaten in totaal vijf personen, waarvan er twee gewond raakten.