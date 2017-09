Eigenaar Casa Montalto stapt naar rechter: Ik ben er flauw van

ASSEN - François Montalto, eigenaar van Casa Montalto aan de Gedempte Singel in Assen, stapt naar de rechter. Hij wil zo een nieuwe indeling van zijn terras en dat van de overbuurman, Coffee & Tasty, afdwingen.

Aanleiding is de 'terrassenstrijd' tussen horecazaken Casa Montalto en Coffee & Tasty. Zij liggen al lange tijd met elkaar in de clinch over het terraspleintje voor de beide zaken. Het terraspleintje was tot deze zomer geheel in gebruik door Coffee & Tasty. Casa Montalto, die vorig jaar de deuren opende, meent ook recht te hebben op een deel van het terras.Volgens Montalto heeft de gemeente onlangs besloten de verdeling van het terras in de lengte van de straat te maken, waarbij het terras van hem aan de stoepkant ligt en het terras van Coffee & Tasty aan de straatkant. Montalto vindt dat dit verwarring geeft bij klanten, omdat niet duidelijk is welk terras bij welke zaak hoort."Coffee & Tasty vindt het goed zo, maar ik niet. Ik wil de terrassen niet in de lengte, maar in blokken naast elkaar neerzetten, zodat de terrassen van ons beide zowel aan de straat- als aan de stoepkant te betreden zijn", zegt Montalto. De eigenaar van Casa Montalto klaagt de gemeente nu aan, omdat zij hem in zijn ogen niet tegemoet wil komen in de ruzie met Coffe & Tasty.De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Assen en de Gemeentelijke Ombudscommissie stelden eerder dat de gemeente Assen zelf de regie had moeten nemen en zorgvuldiger had moeten zijn bij het correct aangeven van de mogelijkheden voor de terrasaanvraag van Montalto. "Ik vind dat de gemeente met een gepaste oplossing moet komen, maar dat doen ze niet. Ik wil weten wat de rechter hiervan vindt."Hij eist verder een vergoeding van de gemeente, omdat hij naar eigen zeggen emotionele schade lijdt. "Deze zaak loopt al zo lang. Ik ben er flauw van, want het vreet aan mij."