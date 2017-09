Dick Lukkien: We hebben met 2-2 verloren

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop duidelijk in zijn mening over het gelijkspel in Dordrecht. "We hebben met 2-2 verloren", aldus de oefenmeester.

Lukkien vervolgt: "In een kwartier na rust geven we een 1-0 voorsprong uit handen. In die fase deden we het ook heel slecht, maar de overige 75 minuten waren we zwaar bovenliggend, maar haalden we te weinig rendement uit ons spel."Voor het zwakke kwartier direct na rust, waarin Dordrecht twee keer scoorde, had de oefenmeester zijn ploeg nog gewaarschuwd. "We wisten dat Dordrecht eerder druk zou gaan zetten en het tempo zou verhogen. Dan moet je met dat tempo mee en de bal eerder lang spelen richting de spits. Wij deden beide niet en speelden Dordt enorm in de kaart.""We hebben een team dat in elke wedstrijd kan spelen voor de winst, maar dan moet je wel 90 minuten lang bij de les zijn en niet zoals vanavond twintig minuten weggooien. Dat kost ons bijna drie punten, maar gelukkig redde Youri Loen in de slotfase toch nog een punt met een schitterende vrije bal."(Dick Lukkien in gesprek met Niels Dijkhuizen)